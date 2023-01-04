تشكيل برشلونة - مشاركة الحارس الاحتياطي بعد انتهاء أزمته أمام إنترسيتي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إنترسيتي في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ملعب خوسيه ريكو بيريز أمام فريق القسم الثالث.

وشهد التشكيل مشاركة إنياكي بينيا في حراسة المرمى بشكلٍ أساسي بعد انتهاء أزمته.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حذر برشلونة من الدفع بـ بينيا بسبب تجاوزه 23 عامًا دون أن يكون مقيدًا في الفريق الأول، ليتحرك برشلونة ويقيّده في اللحظة الأخيرة.

ويشارك بينيا في ثاني مباراة له بمسيرته مع برشلونة بعد مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

كما يعود هيكتور بيليرين للظهور لأول مرة منذ مطلع نوفمبر الماضي، ويجاوره في الدفاع رونالد أراوخو الذي يشارك لأول مرة منذ 17 سبتمبر الماضي.

كما يظهر بابلو توري في خط الوسط لأول مرة منذ 1 نوفمبر، ويجاور القائد سيرخيو بوسكيتس والإيفواري فرانك كيسي.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا آخرها في 2021.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

الدفاع: هيكتور بيليرين - رونالد أراوخو - جول كوندي - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرانك كيسي - بابلو توري

الهجوم: عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - فيران توريس

دكة البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - أرناو تيناس - إيريك جارسيا - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جافي - رافينيا