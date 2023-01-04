للمرة الثالثة على التوالي.. كوكا يسجل في هزيمة ثقيلة لـ ألانيا سبور أمام قاسم باشا

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا في خسارة ألانيا سبور أمام قاسم باشا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

وخسر ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه كوكا أمام قاسم باشا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل كوكا هدف ألانيا سبور الوحيد في الدقيقة 91 وهو هدف حفظ ماء الوجه للفريق.

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وتجمد رصيد ألانيا سبور عند 21 نقطة من 17 مباراة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبذلك سجل كوكا للمباراة الثالثة على التوالي مع ألانيا سبور في مسابقة الدوري التركي.

ورفع كوكا رصيده إلى ستة أهداف خلال 12 مباراة خاضهم بقميص فريقه التركي.

ويصطدم كوكا في مباراته المقبلة أمام زميله محمود تريزيجه لاعب طرابزون سبور.

وتقام مباراة ألانيا سبور أمام طرابزون سبور يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

الدوري التركي أحمد حسن كوكا ألانيا سبور
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