للمرة الثالثة على التوالي.. كوكا يسجل في هزيمة ثقيلة لـ ألانيا سبور أمام قاسم باشا

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا في خسارة ألانيا سبور أمام قاسم باشا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري التركي.

وخسر ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه كوكا أمام قاسم باشا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل كوكا هدف ألانيا سبور الوحيد في الدقيقة 91 وهو هدف حفظ ماء الوجه للفريق.

وتجمد رصيد ألانيا سبور عند 21 نقطة من 17 مباراة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبذلك سجل كوكا للمباراة الثالثة على التوالي مع ألانيا سبور في مسابقة الدوري التركي.

ورفع كوكا رصيده إلى ستة أهداف خلال 12 مباراة خاضهم بقميص فريقه التركي.

ويصطدم كوكا في مباراته المقبلة أمام زميله محمود تريزيجه لاعب طرابزون سبور.

وتقام مباراة ألانيا سبور أمام طرابزون سبور يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.