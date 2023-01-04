رومانو: اجتماع تشيلسي وبنفيكا بشأن إنزو فيرنانديز انتهى بدون اتفاق

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

انتهى اجتماع مسؤولو تشيلسي مع بنفيكا بشأن إنزو فيرنانديز دون الوصول إلى اتفاق نهائي بحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

إنزو فيرنانديز

النادي : بنفيكا

وبزغ نجم إنزو في كأس العالم 2022 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

وأوضح رومانو أن الاجتماع الذي عُقد اليوم بين تشيلسي وبنفيكا بشأن إنزو فرنانديز لم يشهد اتفاقا نهائيا بين الطرفين وأن الصفقة لم تحسم بعد.

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وأشار رومانو إلى أن تشيلسي وبنفيكا مازالا في مرحلة التفاوض على طرق الدفع وبنود العقد.

وكان بنفيكا رفض عرضا من نادٍ لم يتم ذكر اسمه بمقابل 100 مليون يورو ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وانضم إنزو لصفوف بنفيكا في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو.

وخاض إنزو العام الجاري 59 مباراة بقمصان ريفر بليت وبنفيكا والمنتخب الأرجنتيني، سجل 14 وصنع 13.

وخاض صاحب الـ21 عاما 24 مباراة بقميص بنفيكا، سجل 3 وصنع 5 أهداف.

وشارك في كأس العالم 2022 خلال جميع المباريات الـ 7 وسجل هدفا وصنع آخر.

إنزو فيرنانديز تشيلسي
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