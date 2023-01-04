قبل الانضمام لـ الأهلي.. النجم الساحلي يقيم حفلا وداعيا لـ الضاوي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

حفل وداع محمد الضاوي في النجم الساحلي

حرص نادي النجم الساحلي التونسي على توديع محمد الضاوي لاعب الفريق في حفل جماعي وذلك قبل رحيله إلى صفوف الأهلي.

وودع الضاوي الشهير بـ"كريستو" فريقه النجم الساحلي وكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي.

ويستعد الضاوي إلى السفر للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي

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وسافر خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى تونس للعمل على ضم كريستو وإنهاء أزمة لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي الحالي سوليماني كوليبالي والتوقيع على شهادة إبراء ذمة.

إذ أن انتقال كريستو يتضمن إجراء آخر بإنهاء أزمة التعويض الذي سيحصل عليه الأهلي من النجم بعد هروب سوليماني كوليبالي من صفوف الفريق.

وبموجب الاتفاق فسوف تكلف الصفقة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لن يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالح الأهلي في أزمة سوليماني كوليبالي.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن سير المفاوضات مع النجم الساحلي بشكل جيد وإنه يتبقى فقط رتوش بسيطة لحسم الصفقة.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

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