روما يستعيد نغمة الانتصارات أمام بولونيا.. وخسارة جديدة لـ لاتسيو

استعاد روما نغمة الانتصارات مجددا في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز على بولونيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 16.

بينما لاتسيو تعرض للخسارة مجددا في المسابقة بعد السقوط أمام ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وسجل لورينزو بيليجريني هدف مباراة روما الوحيد في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وشارك باولو ديبالا المتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس وبالتساوي مع ناديي إنتر ولاتسيو صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وكان روما قد تعثر في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري الإيطالي بعد التعرض لخسارة وتعادلين متتاليين.

أما بولونيا فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان آخر انتصار لروما في الدوري أمام فريق فيرونا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وخسر روما بعدها أمام لاتسيو قبل أن يتعادل مع ساسولو وتورينو.

أما لاتسيو فتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس بعد خسارة أمام ليتشي.

وكان لاتسيو قد سقط أمام يوفنتوس قبل توقف الدوري بسبب منافسات كأس العالم.

ويصطدم روما بمواجهة قوية أمام ميلان في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد.

بينما لاتسيو يستضيف فريق إمبولي في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.