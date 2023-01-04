لجنة المسابقات تغرم الزمالك وعقوبة على بعض من جماهيره

أعلنت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين وبالتنسيق مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قراراتها بشأن أحداث مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وجاءت العقوبات كالتالي:

أسوان والزمالك

تغريم الزمالك 25 ألف جنيه لاعتراض الجهاز الفني والإداري بصورة جماعية على حكم مباراة أسوان.

غرامة 20 ألف جنيه على جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لعدم حضوره للمؤتمر الصحفي.

حرمان 1232 مشجع من جماهير الزمالك من حضور مباراتين لما بدر منهم في لقاء أسوان.

المقاولون العرب وحرس الحدود

إيقاف عمر فتحي لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق إنذاره.

وكان الزمالك خسر من أسوان بهدفين لهدف، فيما هُزم حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين ضد المقاولون.