الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش

حصد جيفرسون إنكادا جائزة أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش وفاركو في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتعادل طلائع الجيش ضد فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 13 نقطة في المركز 11، فيما رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15.

طلائع الجيش تعادل للمباراة الرابعة بعدما خسر في 3 وفاز في 4 من أصل 11 مباراة بالموسم الحالي.

فاركو حقق التعادل السادس خلال الموسم الحالي بعدما فاز في مباراة وخسر 4 مباريات خلال الموسم الحالي.

ماذا قدم جيفرسون أمام طلائع الجيش؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة

الأهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

صناعة فرص: 1

لمس الكرة: 78

تدخلات ناجحة: 100%