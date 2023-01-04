الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

جيفيرسون إينكادا لاعب فاركو

حصد جيفرسون إنكادا جائزة أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش وفاركو في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتعادل طلائع الجيش ضد فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 13 نقطة في المركز 11، فيما رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15.

أخبار متعلقة:
آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

طلائع الجيش تعادل للمباراة الرابعة بعدما خسر في 3 وفاز في 4 من أصل 11 مباراة بالموسم الحالي.

فاركو حقق التعادل السادس خلال الموسم الحالي بعدما فاز في مباراة وخسر 4 مباريات خلال الموسم الحالي.

ماذا قدم جيفرسون أمام طلائع الجيش؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة

الأهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

صناعة فرص: 1

لمس الكرة: 78

تدخلات ناجحة: 100%

طلائع الجيش فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية محمود البنا حكما لمباراة إنبي والأهلي مدير أعمال تاكيس لـ في الجول: نملك عرضا مصريا من ناد جماهيري في الجول يكشف سبب غياب شيكابالا ويوسف نبيه عن مواجهة الداخلية قائمة الزمالك - غياب يوسف أسامة وشيكابالا أمام الداخلية.. وعودة شلبي بيراميدز يعلن رحيل تاكيس جونياس
أخر الأخبار
للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر 7 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي 9 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
"عام آخر بين الذهب".. الهلال السعودي يجدد عقد علي البليهي 27 دقيقة | ميركاتو
انتفاضة الأسد المغربي.. هاتريك النصيري يقود إشبيلية للدور التالي في كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين