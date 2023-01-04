آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

صدقت محكمة التحكيم الرياضية على قرار إيقاف روبرت ليفاندوفسكي بالغياب عن ثلاث مباريات مقبلة.

وتعرض ليفاندوفسكي قبل انطلاق كأس العالم 2022، للطرد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بعد تلقي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، وتم الإعلان عن إيقافه لـ3 مباريات.

ولجأ برشلونة لمحكمة تسوية المنازعات بعدما رفضت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني تقليص إيقاف روبرت ليفاندوفسكي.

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وشارك ليفاندوفسكي بشكل طبيعي في مباراة إسبانيول بعد قرار الاستئناف قبل أن يتم التصديق على قرار الإيقاف.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية أن قرار تعليق العقوبة بات غير ساري بعد القرار الجديد من محكمة التحكيم الرياضية.

وكشف التقرير أن برشلونة يمكنه اللجوء مجددا إلى محكمة المنازعات والحصول على طلب تعليق مرة أخرى للعقوبة ووقتها سيحق له المشاركة في مواجهة أتليتكو مدريد إذا تم الموافقة على الاستئناف.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

ومن جانبه لم يعلن برشلونة عن تلقيه إشعارا رسميا من محكمة التحكيم الرياضية بشأن التصديق على عقوبة ليفاندوفسكي.

العقوبة كانت تعني إيقاف النجم البولندي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس.

ووفقا لموندو ديبورتيفو فإن عقوبة ليفاندوفسكي صدرت لأن حكم المباراة قد كتب في تقريره أن اللاعب البولندي قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للملعب ومرة ثانية تجاه الحكم الرابع.

كما تم إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لمدة 4 مباريات، لكنه أعلن اعتزاله كرة القدم قبل كأس العالم.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 13 هدفا مع برشلونة في الدوري خلال 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ويحتل صدارة قائمة الهدافين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

وخاض ليفاندوفسكي بشكل عام 20 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه إلى لافريق وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

الدوري الإسباني برشلونة أتليتكو مدريد روبرت ليفاندوفسكي
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