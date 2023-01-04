طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال

عاد نادي طلائع الجيش بنقطة ثمينة من مواجهة نظيره فاركو ضمن الجولة 11 من الدوري.

وتعادل طلائع الجيش ضد فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وسجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش فيما أحرز رزقي حمرون هدف فاركو من ركلة جزاء.

طلائع الجيش تعادل للمباراة الرابعة بعدما خسر في 3 وفاز في 4 من أصل 11 مباراة بالموسم الحالي.

فاركو حقق التعادل السادس خلال الموسم الحالي بعدما فاز في مباراة وخسر 4 مباريات خلال الموسم الحالي.

وفشل فاركو في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال الذي جاء خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.

ولعب فاركو 4 مباريات تحت قيادة إيهاب جلال خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 13 نقطة في المركز 11، فيما رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15.

أحداث المباراة

بدأ طلائع الجيش المباراة بشكل هجومي جيد في محاولة تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 16.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على محمد سمير لاعب طلائع الجيش بعد لمسة يد لينال بطاقة صفراء.

ونجح عزمي غومة في تسديد ركلة الجزاء بنجاح على يمين عمر رضوان حارس طلائع الجيش في الدقيقة 18.

وأرسل عزمي غومة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح فاركو على رأس رامي صبري الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وحاول طلائع الجيش تسجيل الهدف الثاني تصويبة من خالد قمر من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد كريم طارق بقوة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية.

وأهدر عمرو جمال فرصة هدف محقق ووضع الكرة بعيدة عن مرمى طلائع الجيش.

وارتكب محمد سعيد حارس مرمى فاركو خطأ فادح في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن الكرة تحولت إلى ركلة ركنية.