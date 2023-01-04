طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

مباراة طلائع الجيش وفاركو

عاد نادي طلائع الجيش بنقطة ثمينة من مواجهة نظيره فاركو ضمن الجولة 11 من الدوري.

وتعادل طلائع الجيش ضد فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وسجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش فيما أحرز رزقي حمرون هدف فاركو من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي

طلائع الجيش تعادل للمباراة الرابعة بعدما خسر في 3 وفاز في 4 من أصل 11 مباراة بالموسم الحالي.

فاركو حقق التعادل السادس خلال الموسم الحالي بعدما فاز في مباراة وخسر 4 مباريات خلال الموسم الحالي.

وفشل فاركو في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال الذي جاء خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.

ولعب فاركو 4 مباريات تحت قيادة إيهاب جلال خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 13 نقطة في المركز 11، فيما رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15.

أحداث المباراة

بدأ طلائع الجيش المباراة بشكل هجومي جيد في محاولة تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 16.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على محمد سمير لاعب طلائع الجيش بعد لمسة يد لينال بطاقة صفراء.

ونجح عزمي غومة في تسديد ركلة الجزاء بنجاح على يمين عمر رضوان حارس طلائع الجيش في الدقيقة 18.

وأرسل عزمي غومة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح فاركو على رأس رامي صبري الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وحاول طلائع الجيش تسجيل الهدف الثاني تصويبة من خالد قمر من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد كريم طارق بقوة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية.

وأهدر عمرو جمال فرصة هدف محقق ووضع الكرة بعيدة عن مرمى طلائع الجيش.

وارتكب محمد سعيد حارس مرمى فاركو خطأ فادح في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن الكرة تحولت إلى ركلة ركنية.

الدوري المصري
نرشح لكم
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي
أخر الأخبار
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش 13 دقيقة | الكرة المصرية
آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال 46 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يوفنتوس - ميليك يقود الهجوم.. وسولي جناح أيمن أمام كريمونيزي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين