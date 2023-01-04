تشكيل يوفنتوس - ميليك يقود الهجوم.. وسولي جناح أيمن أمام كريمونيزي

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة كريمونيزي 16 للدوري الإيطالي.

ودفع أليجري بالبولندي أركاديوش ميليك في خط الهجوم وحيدًا، مع إبقاء فيديريكو كييزا ومويس كين على مقاعد البدلاء.

كما يشارك فويتشيك تشيزني أساسيًا رغم الشكوك التي حامت حول ظهوره بسبب إصابة في الرقبة.

ويتواجد بطل العالم لياندرو باريديس على مقاعد البدلاء، بينما يشارك مواطنه ماتياس سولي في الجهة اليمنى بطريقة 3-6-1.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة قبل انطلاق الجولة.

فيما يتواجد كريمونيزي المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانيلو - فيديريكو جاتي - بريمير

الوسط: ماتياس سولي - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فايولي - فابيو ميريتي - ويستون ماكيني - فيليب كوستيتش

الهجوم: أركاديوش ميليك

دكة البدلاء: ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - دانييلي روجاني - توماسو باربيري - أليكس ساندرو - أدريان رابيو - لياندرو باريديس - إنزو بارينيتشيا - فيديريكو كييزا - مويس كين - صامويل إلينج جونيور

تشكيل كريمونيزي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسكي

الدفاع: أليكس فيراري - ماتيو بيانكيتي - لوكا لوتشوشفيلي

الوسط: ليوناردو سيرنيكولا - ميشيل كاستانيتي - تشارليز بيكل - سواليو ميتيه - إيمانويلي فاليري

الهجوم: ديفيد أوكيريكي - سيريل ديسيرز

دكة البدلاء: جيانلوكا سارو - جاك هيندري - إيمانويل أيو - دانييل سيوفاني - كريستيان بونايوتو - باولو جيليوني - فيليكس أفينا جيان - جياكومو كوالياتا - محمدو سار - توماسو بانتاليو ميلانيسي - فرانك تسادجوت - لوكا زانيماكيا