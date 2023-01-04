خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كريم فؤاد أجرى أشعة جديدة بعدما تعرض للإصابة أمام بيراميدز.

وجاءت نتيجة الأشعة أن اللاعب يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إصابة أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وغادر كريم فؤاد مباراة الأهلي وبيراميدز في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه حسين الشحات.

كريم فؤاد البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من نادي مصر.

ولعب كريم فؤاد مع الأهلي هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.