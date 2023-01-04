في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن

مازال مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري أحد أبرز أهداف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

فما هو تطور مصير مروان عطية حتى الآن؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تواصل مع الاتحاد السكندري لضم مروان عطية قبل أيام، وعرض مبلغا ماليا، بجانب بعض اللاعبين، لكنهم لم يتواصلوا مع اللاعب حتى الآن.

في السياق ذاته فإن مروان كان قد وقع على عقود انضمام للزمالك في الصيف الماضي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وعد بأن اللاعب سيكون للزمالك في حالة بيعه، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن.

وحدد الاتحاد السكندري السعر المبدئي لانتقال مروان عطية مقابل 20 مليون جنيه.

ولكن رغم كل تلك الكواليس بشأن اللاعب فإن مصيلحي لم يجتمع مع زوران مانولوفيتش ليستطلع رأيه في إمكانية بيع اللاعب حتى الآن.

وكان مصدر من الاتحاد السكندري قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "وصلنا ثلاثة عروض لمروان عطية من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز. رغبتنا هي الحصول على أكبر عائد مادي في حالة بيعه، أفضل لنا من الحصول على لاعبين إن استعرناهم، ستكلفنا عقودهم نفس قيمة ما سنحصل عليه من الصفقة".

الزمالك كان قد حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأرسل عرضا رسيما وفقا لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد ولكن النادي أصر على بقاء مروان عطية ورفض رحيله عن الفريق.

اللاعب اصاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.