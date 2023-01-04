اتحاد الطائرة ينذر ثنائي الأهلي بالإيقاف حال تكرار الاعتراض على الحكم

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 18:07

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

أنذر الاتحاد المصري للكرة الطائرة النادي الأهلي بإيقاف الثنائي عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح حال تكرار الاعتراض على حكم المباراة.

ويأتي ذلك على خلفية أحداث مواجهة الأهلي أمام الزمالك والتي أقيمت على صالة الأخير ضمن مباريات الدوري المصري.

وكشف بيان اتحاد الطائرة الموجه إلى الأهلي عن الآتي:

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"بالإشارة إلى ما ورد بتقرير حكمي مباراة الزمالك والأهلي بالدوري الممتاز رجال والتي أقيمت السبت الماضي بصالة نادي الزمالك، توجه اللاعب رقم 2 (عبد الله عبد السلام) عقب انتهاء المباراة مرددا بصوت عال أمام الجميع قائلا (عيب اللي أنت عملته ده ومش كل مرة تعمل كده)".

وأضاف البيان "كما توجه اللاعب رقم 4 (أحمد صلاح) بالقسم أكثر من مرة وردد بصوت عال أمام الجميع بما يعني خطأ قرار الحكم في إحدى الكرات وأن ذلك لا يصح".

وتابع "تقرر معاقبة عبد الله عبد السلام بالإنذار إذ أنها الواقعة الأولى هذا الموسم مع توقيع عقوبة إيقاف مباراة وغرامة 2000 جنيه في حال تكرار ذات الفعل المعاقب عليه".

واختتم البيان "معاقبة أحمد صلاح بالإنذار إذ أنها الواقعة الأولى له هذا الموسم مع توقيع عقوبة إيقاف مباراة وغرامة 2000 جنيه في حال تكرار ذات الفعل المعاقب عليه بالإنذار".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مجددا على صالة عبد الله فيصل بمقر الأهلي بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل في ختام مرحلة الدور الثاني.

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