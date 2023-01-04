نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 17:52
كتب : FilGoal
قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من استاد المكس بالإسكندرية.
يأتي ذلك بناء على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنفس الرصيد.
وتعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي سلبيا في المباراة السابقة له بالدوري المصري.
أما حرس الحدود خسر أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-2.
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