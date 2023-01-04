الدرجة الثانية - 5 انتصارات في 11 مباراة بالجولة الثالثة عشر

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 17:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الأربعاء 11 مباراة بمنافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الثانية.

وشهدت مباريات اليوم من دوري الدرجة الثانية 5 انتصارات و6 تعادلات.

وواصل دكرنس تصدر ترتيب مجموعة بحري برصيد 26 نقطة عقب الفوز على الحمام.

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فيما حقق المصري بالسلوم الفوز الأول خلال الموسم الحالي وذلك على حساب نبروه بهدفين دون رد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الرجة الاثنية كالتالي:

مجموعة بحري

دكرنس (2-1) الحمام

المصري بالسلوم (2-0 نبروه)

بلدية المحلة (1-1) المجد

المنصورة (2-2 ) الهلال

طنطا (1-0) أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين (0 – 0) بروكسي

مجموعة الصعيد

تعادل ديروط (0 – 0) أسمنت أسيوط

شبان قنا (1-0) ملوي

مجموعة القاهرة

زد (2-0) منتخب السويس

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