الدرجة الثانية - 5 انتصارات في 11 مباراة بالجولة الثالثة عشر
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 17:52
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم الأربعاء 11 مباراة بمنافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الثانية.
وشهدت مباريات اليوم من دوري الدرجة الثانية 5 انتصارات و6 تعادلات.
وواصل دكرنس تصدر ترتيب مجموعة بحري برصيد 26 نقطة عقب الفوز على الحمام.
فيما حقق المصري بالسلوم الفوز الأول خلال الموسم الحالي وذلك على حساب نبروه بهدفين دون رد.
وجاءت نتائج مباريات اليوم من الرجة الاثنية كالتالي:
مجموعة بحري
دكرنس (2-1) الحمام
المصري بالسلوم (2-0 نبروه)
بلدية المحلة (1-1) المجد
المنصورة (2-2 ) الهلال
طنطا (1-0) أبو قير للأسمدة
جمهورية شبين (0 – 0) بروكسي
مجموعة الصعيد
تعادل ديروط (0 – 0) أسمنت أسيوط
شبان قنا (1-0) ملوي
مجموعة القاهرة
زد (2-0) منتخب السويس
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