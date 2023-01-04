الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 17:42

كتب : بسام أبو بكر

عمر الوحش مع الإسماعيلي أمام المصري

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن صفقة منتظرة بين ناديه والمصري البورسعيدي خلال 48 ساعة.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

المصري
الإسماعيلي

وأشار الكومي إلى ضم ثلاثة لاعبين من المصري والحصول على مقابل مادي نظير انتقال الثنائي عمرو الوحش ومحمد الشامي إلى الفريق البورسعيدي.

وقال الكومي في تصريحات لـ FilGoal.com: "صفقة بيننا وبين المصري ستحدث خلال 48 ساعة".

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وكشف الكومي "عمر الوحش ومحمد الشامي سينتقلان إلى المصري، مقابل حصول الإسماعيلي على 7 ملايين جنيه".

وأضاف رئيس الإسماعيلي "تم عرض ستة لاعبين علينا سنحصل على ثلاثة منهم ضمن الصفقة".

وتابع الكومي "فور اختيارنا للثلاثة لاعبين سيتم إتمام الصفقة وذلك خلال 48 ساعة".

واختتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "يجب على الجميع معرفة أن ثنائي الإسماعيلي سينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري".

ويشغل محمد الشامي مركز الجناح الأيسر وكان قد سبق له ولعب للمصري لمدة ستة أشهر منذ يناير وحتى يونيو 2017 قادما من إنبي على سبيل الإعارة.

ولعب الشامي مع الإسماعيلي بداية من صيف 2018 وحتى يناير الجاري.

ونجح الشامي في المساهمة بـ 20 هدفا مع الإسماعيلي خلال 114 مباراة خاضهم مع الفريق.

بينما ساهم الشامي في 10 أهداف مع المصري خلال 23 مباراة خاضهم وقت فترته مع الفريق البورسعيدي.

أما عمر الوحش فيلعب في مركز الوسط ويبلغ من العمر 27 عاما.

ويعتبر الوحش من ناشئي الإسماعيلي، وخرج مرة واحدة فقط في إعارة لمصر للمقاصة لمدة ستة أشهر في 2019.

وشارك الوحش مع الإسماعيلي في 146 مباراة وساهم في 12 هدفا بعد تسجيل ستة أهداف وصناعة مثلهم.

الإسماعيلي عمر الوحش محمد الشامي
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