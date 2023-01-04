خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:58

كتب : حامد وجدي

محمد عنتر - طلائع الجيش × المصري

تعقد إدارة المصري جلسة مساء اليوم الأربعاء مع محمد عنتر لاعب الفريق من أجل تحديد مصيره ومستقبله.

محمد عنتر

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن تلك الجلسة ستشهد تحديد رغبة الطرفين بشأن تجديد التعاقد، إذ يرغب النادي البورسعيدي في تجديد تعاقد اللاعب ومن ثم إعارته للإسماعيلي ضمن الصفقة التبادلية التي تشهد ضمه لعمر الوحش ومحمد الشامي.

لكن في الناحية الأخرى يرغب عنتر في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة مع ناد يشارك معه بشكل أكبر.

أخبار متعلقة:
المقاولون لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضنا بشأن عبد الرحمن جبنة.. ومصير عمر فايد خبر في الجول – مرتجي يسافر إلى تونس لإتمام ضم الضاوي من النجم الساحلي مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تلقينا ثلاثة عروض لمروان عطية

ويملك عنتر ثلاثة عروض لضمه خلال الفترة المقبلة وهم سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والاتحاد السكندري.

كما يتبقى للاعب مستحقات متأخرة من الموسم الماضي لم يحصل عليها حتى الآن، فيما حصل على مستحقات الموسم الجاري.

وانضم عنتر إلى المصري قادما من صفوف الزمالك في عام 2020.

وخاض اللاعب صاحب الـ29 عاما مع المصري 79 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع تسعة آخرين.

محمد عنتر المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري
أخر الأخبار
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش 12 دقيقة | الكرة المصرية
آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يوفنتوس - ميليك يقود الهجوم.. وسولي جناح أيمن أمام كريمونيزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين