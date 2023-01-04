خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي

تعقد إدارة المصري جلسة مساء اليوم الأربعاء مع محمد عنتر لاعب الفريق من أجل تحديد مصيره ومستقبله.

محمد عنتر النادي : المصري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن تلك الجلسة ستشهد تحديد رغبة الطرفين بشأن تجديد التعاقد، إذ يرغب النادي البورسعيدي في تجديد تعاقد اللاعب ومن ثم إعارته للإسماعيلي ضمن الصفقة التبادلية التي تشهد ضمه لعمر الوحش ومحمد الشامي.

لكن في الناحية الأخرى يرغب عنتر في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة مع ناد يشارك معه بشكل أكبر.

ويملك عنتر ثلاثة عروض لضمه خلال الفترة المقبلة وهم سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والاتحاد السكندري.

كما يتبقى للاعب مستحقات متأخرة من الموسم الماضي لم يحصل عليها حتى الآن، فيما حصل على مستحقات الموسم الجاري.

وانضم عنتر إلى المصري قادما من صفوف الزمالك في عام 2020.

وخاض اللاعب صاحب الـ29 عاما مع المصري 79 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع تسعة آخرين.