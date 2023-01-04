مرتديا القميص الأزرق.. حسام حسن يعلن عودته إلى سموحة

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:29

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن مهاجم سموحة بعد الطرد أمام الزمالك

أعلن حسام حسن لاعب الأهلي عودته إلى سموحة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حسام حسن صورة سابقة بقميص سموحة أمام الأهلي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

ورافق اللاعب صاحب الـ29 عاما الصورة بكلمة "عودة".

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وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com: "توصلنا إلى اتفاق مع الأهلي على استعارة المهاجم حسام حسن لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "بالإضافة إلى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".

وأكمل "في مقابل إعارة خالد عبد الفتاح إلى النادي الأهلي لمدة 6 شهور مع وجود بند أحقية الشراء".

وأتم تصريحاته "بند أحقية الشراء الخاص بـ خالد عبد الفتاح قيمته 10 ملايين جنيه".

وشارك حسام حسن مع الأهلي في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف.

الأهلي سموحة حسام حسن
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