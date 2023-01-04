تشكيل فاركو - 5 تبديلات في اختيارات إيهاب جلال لمواجهة طلائع الجيش

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

فاركو ضد الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال مدرب فاركو تشكيل فريقه الذي سواجه طلائع الجيش بعد قليل في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 11.

وشهد تشكيل فاركو إجراء 5 تبديلات عن المباراة السابقة التي خاضها أمام فيوتشر.

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ويقود عمرو جمال خط الهجوم، بينما عاد رامي صبري للدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حارس: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – محمود عماد.

الوسط: كينجسلو سوكاري - محمود حمادة - عزمي غومة – أحمد البحراوي.

الهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال - رزقي حمرون.

وكان فاركو قد خسر في مباراته الأخيرة ضد فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق الأهدف عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

فاركو طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
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