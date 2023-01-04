تشكيل فاركو - 5 تبديلات في اختيارات إيهاب جلال لمواجهة طلائع الجيش
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:24
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال مدرب فاركو تشكيل فريقه الذي سواجه طلائع الجيش بعد قليل في الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 11.
وشهد تشكيل فاركو إجراء 5 تبديلات عن المباراة السابقة التي خاضها أمام فيوتشر.
ويقود عمرو جمال خط الهجوم، بينما عاد رامي صبري للدفاع.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
حارس: محمد سعيد "شيكا".
الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – محمود عماد.
الوسط: كينجسلو سوكاري - محمود حمادة - عزمي غومة – أحمد البحراوي.
الهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال - رزقي حمرون.
وكان فاركو قد خسر في مباراته الأخيرة ضد فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسكندرية.
ويحتل فاركو المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق الأهدف عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
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