تشكيل طلائع الجيش - خالد قمر يقود الهجوم لمواجهة فاركو

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

طلائع الجيش × المصري

دفع محمد يوسف مدرب طلائع الجيش بـ خالد قمر في هجوم فريقة لمواجهة فاركو في الدوري المصري.

ويحل الطلائع ضيفا على فاركو في ملعب الإسكندرية في ختام الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء على ملعب الإسكندرية.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: محمد دياب - محمد فتح الله - محمد سمير.

الوسط: علي الفيل - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد متعب - أحمد عبد الرحمن.

الهجوم: خالد قمر - أحمد سمير.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة فيما يأتي فاركو في المركز 15 برصيد 8 نقاط.

فاركو طلائع الجيش الدوري المصري
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