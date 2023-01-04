خبر في الجول – مرتجي يسافر إلى تونس لإتمام ضم الضاوي من النجم الساحلي

بات الأهلي قريبا من إتمام ضمه لمحمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الأربعاء فإن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي سافر إلى تونس للعمل على ضم كريستو وإنهاء أزمة لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي الحالي سوليماني كوليبالي والتوقيع على شهادة إبراء ذمة.

إذ أن انتقال كريستو يتضمن إجراء آخر بإنهاء أزمة التعويض الذي سيحصل عليه الأهلي من النجم بعد هروب سوليماني كوليبالي من صفوف الفريق.

وبموجب الاتفاق فسوف تكلف الصفقة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لن يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالح الأهلي في أزمة سوليماني كوليبالي.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن سير المفاوضات مع النجم الساحلي بشكل جيد وإنه يتبقى فقط رتوش بسيطة لحسم الصفقة.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وكان محمد المكشر رئيس النجم الساحلي تحدث في وقت سابق عن مفاوضات الأهلي لإذاعة "جوهرة" التونسية قائلا: " وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف "نعرف جميعا أزمة كوليبالي والغرامة المالية الخاصة بالأهلي".

وواصل "مصلحة الفريق بالتأكيد استمرار كريستو ولكن إذا تم منع النادي من التعاقدات أو هبط للدرجة الثانية بسبب الأزمة المالية فماذا سنفعل".

وشرح "هدفنا أن يبتعد النجم الساحلي عن كل هذه الأزمات، وإذا رحل كريستو مقابل حل العديد من أزمات النادي فهذا أمر رائع".

وأشار "كريستو لاعب صغير وموهوب وأي ناد سيتعاقد معه سيتفيد منه بشكل كبير وأيضا على المستوى المادي ولذلك يجب أن يرحل بقيمة مالية تليق بقيمة نادي النجم الساحلي وقيمة اللاعب".

وأفصح "كريستو يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في سن صغير، وكان لديه بعض النواقص ولكن عملنا على معالجتها في الموسم الحالي".

وأشاد باللاعب قائلا: "كريستو الموسم الماضي بالكامل سجل 3 أهداف والآن في 6 مباريات سجل 5 أهداف".

وأردف "الجهاز الفني قلق بعض الشيئ من الاتصالات مع لاعبي الفريق بشأن مفاوضات الأندية الأخرى".

وأتم تصريحاته "النجم الساحلي يمر بوضع مادي كارثي والنادي يعيش يوما بيوم".