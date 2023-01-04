تشكيل ألانيا سبور - كوكا يقود الهجوم لمواجهة قاسم باشا

يقود أحمد حسن "كوكا" تشكيل فريقه ألانيا سبور لمواجهة قاسم باشا في الدوري التركي.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي.

وتقام المباراة في الرابعة عصرا على ملعب رجب طيب أوردغان.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون

خط الدفاع: فاتح أكسوي - ليوري فير- فورقان باير

خط الوسط: دانيال كاندياس - أرنولد لوسامبا - أوموت جونيس - يوسف أوزدمير

خط الهجوم: إفيجان كاراجا - أحمد حسن كوكا - إيفان كالفاليرو

ويحتل ألانيا سبور المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويأتي قاسم باشا في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.