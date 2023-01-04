تصديات أوتشوا غير كافية.. ميلان يستأئف الدوري الإيطالي بفوز على ساليرنيتانا

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

احتفال ساندرو تونالي بهدف ميلان في مرمى ساليرنيتانا

حقق ميلان الفوز على ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي ميلان في المباراة كل من رافاييل لياو وساندرو تونالي، بينما سجل فيديريكو بونازولي هدف ساليرنيتانا الأخير.

المباراة شهدت المشاركة الأولى للمكسيكي جويليرمو أوتشوا حارس مرمى ساليرنيتانا الجديد والذي قام بـ 9 تصديات في مباراته الاولى ولكنهم لم يكونوا كافيين لمنع فريقه من الخسارة.

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الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة الـ 36 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة والذي سيلعب مع إنتر ميلان مساء اليوم، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 12.

المواجهة كانت هي الافتتاحية للدوري الإيطالي بعد توقف استمر منذ قبل بداية كأس العالم 2022.

التشكيل

شهد تشكيل ميلان مشاركة أوليفييه جيرو وثيو هيرنانديز بشكل أساسي في المباراة الأولى عقب مشاركتهما مع فرنسا في كأس العالم 2022 ووصولهما للمباراة النهائية.

أحداث المباراة

كاد ميلان أن يتقدم سريعا في الدقيقة السادسة بعد انطلاقة رائعة من رافاييل لياو الذي مر من مدافع ساليرنيتانا وانفرد بالمرمى ولكن أوتشوا الحارس المنضم للفريق مبكرا تألق في التصدي لها.

وبعد 4 دقائق فقط تقدم لياو تلك المرة من انفراد جديد مستغلا تمريرة من تونالي ليمر من أوتشوا ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 14 أضاف تونالي الهدف الثاني لساليرنيتانا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وحاول براهيم دياز إضافة الهدف الثالث بتسديدة بقدمه اليمنى ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف براهيم دياز الهدف الثالث بعد لمسه لتسديدة كالولو من داخل منطقة الجزاء ليخادع أوتشوا ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجوده في حالة تسلل.

وقلص فيديريكو بونازولي الفارق لساليرنيتانا عن مستغلا عرضية من لاسانا كوليبابي ليضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

ومنع أوتوشا هدفين محققي لميلان في الوقت بضع الضائع كانا كافيا لتسجيل الهدف الثالث.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد روما على ملعب سان سيرو يوم 8 يناير، بينما سيستضيف ساليرنيتانا فريق تورينو بنفس اليوم.

ميلان ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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