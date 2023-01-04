مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تلقينا ثلاثة عروض لمروان عطية

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 15:22

كتب : هاني العوضي

مروان عطية - الاتحاد السكندري

تلقى نادي الاتحاد السكندري ثلاثة عروض للتعاقد مع مروان عطية لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "وصلنا ثلاثة عروض لمروان عطية من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز. رغبتنا هي الحصول على أكبر عائد مادي في حالة بيعه، أفضل لنا من الحصول على لاعبين إن استعرناهم، ستكلفنا عقودهم نفس قيمة ما سنحصل عليه من الصفقة".

وتابع "اللاعب رغبته الأولى هي الأهلي وعرض الأهلي والزمالك بنفس القيمة المادية".

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الزمالك كان قد حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأرسل عرضا رسيما وفقا لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد ولكن النادي أصر على بقاء مروان عطية ورفض رحيله عن الفريق.

اللاعب اصاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

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