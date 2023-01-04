المقاولون لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضنا بشأن عبد الرحمن جبنة.. ومصير عمر فايد

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 13:57

كتب : أحمد الخولي

عمر فايد - مروان محسن - فيوتشر ضد المقاولون

نفى محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب ما يتردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع ناديه لضم عبد الرحمن جبنة لاعب الفريق.

عمر فايد

النادي : المقاولون العرب

عبد الرحمن خالد

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب
الأهلي

وتحدث المشرف العام على الكرة في المقاولون لـFilGoal.com اليوم الأربعاء قائلا: "لا توجد مفاوضات بيننا وبين الأهلي بشأن إعارة عبد الرحمن جبنة".

وعن مصير عمر فايد مدافع الفريق قال محمد عادل: "مهما تكن الإغراءات قرارنا هو عدم بيعه محليا".

وأردف "عمر يسير على طريق تكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني، فهو من المؤكد كلاعب ذو شخصية قوية وعلى مستوى فني عال يستطيع اللعب خارج مصر".

عبد الرحمن جبنة صاحب الـ27 عاما يلعب في صفوف المقاولون منذ عام 2016 وأعير مرتين لأسوان ولحرس الحدود.

وخاض جناح المقاولون ثماني مباريات مع الفريق في الموسم الجاري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

أما عمر فايد صاحب الـ19 عاما فصعد للفريق الأول بعدما تواجد في ناشئي المقاولون وخاض مع الفريق 13 مباراة في كل البطولات.

ولم يسجل مدافع المقاولون أي هدف أو يصنع حتى الآن.

عبد الرحمن جبنة عمر فايد الأهلي المقاولون الدوري المصري
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