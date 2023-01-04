انتهت الدوري الإيطالي - ساليرنيتانا (1)-(2) ميلان

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ساليرنيتانا وميلان في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

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ق83. جووول أول لساليرنيتانا عن طريق فيديريكو بونازولي مستغلا عرضية لاسانا كوليبالي ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

ق59. الحكم يلغي الهدف بسبب وجود دياز في حالة تسلل.

ق58. جووووول ثاالث لميلان عن طريق براهيم دياز بعد متابعة لتسديدة توموري من داخل منطقة الجزاء لتدخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. تسديدة بالقدم اليمنى من براهيم دياز تمر بجوار المرمى.

ق14. جوووول الثاني لميلان عن طريق تونالي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق10. جووووول أول لميلان عن طريق رافاييل لياو بعد تمريرة رائعة من ساندرو تونالي الذي انفرد ومر من أوتشوا ووضع الكرة في الشباك.

ق6. انطلاقة رائعة من رافاييل لياو الذي مر من مدافع ساليرنيتانا وانفرد بالمرمى ولكن أوتشوا تألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ميلان الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
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