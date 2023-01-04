شبانة: الزمالك لم يتواصل معي للعودة.. وأنا تحت أمر النادي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

محمود شبانة - سموحة

شدد محمود شبانة لاعب سموحة المعار من الزمالك على أنه لم يتلقى أي اتصالات رسمية من النادي بشأن عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويقضي شبانة فترة إعارة من الزمالك إلى سموحة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد شدد على رغبة الفريق في إعادة شبانة خلال شهر يناير الحالي.

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وقال شبانة عبر قناة MBC مصر: "حتى الآن لم يحدث اتصال رسمي بيني وبين الزمالك هناك الكثير من الحديث ولكن لم يتصل بي أحد ولا أعرف ما إذا كانوا قد تواصلوا مع سموحة ولكن أنا تحت أمر النادي".

"لم أكن أريد الرحيل ولكن عندما شعرت أن فرصتي في اللعب من الممكن أن تكون عصبة أو أنني ليس لدي دور في النادي رأيت أن أخرج على سبيل الإعارة لأنني لم أشعر أنهم متمسكين بوجودي وبالنسبة لي لا توجد مشكلة في عودتي لأن نادي الزمالك حلم حياتي وحلم والدي ".

وتابع "لو كنت حصلت على الفرصة في الزمالك لم أكن لأخرج من النادي مرة أخرى وكنت أتمنى الحصول على فرصة، فيريرا لم يشاهدني لأنني عدت من الإعارة وأخبروني بالبحث عن عرض جديد وجلست مع أمير مرتضى منصور وشعرت بعدم وجود رغبة في وجودي".

وأضاف "أثناء وقف القيد كانت الأمور صعبة بالنسبة لي وخرجت على سبيل الإعارة للاتحاد ولعبت بشكل أساسي مع جميع المدربين ولكن لم أحصل على الفرصة في الزمالك، احترمت ذلك وخرجت من النادي للحصول على فرصة في المشاركة وأنا تحت أمر النادي في أي وقت يحتاجني فيه".

صاحب الـ 27 عاما انضم للزمالك قبل بداية الموسم الماضي قادما من أسوان في صفقة انتقال حر.

وقضى شبانة الموسم الماضي معارا للاتحاد السكندري قبل أن يعود للزمالك ويخرج على سبيل الإعارة مرة أخرى ولكن لسموحة.

وشارك شبانة مع سموحة منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات.

محمود شبانة سموحة الزمالك
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