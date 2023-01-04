تشكيل ميلان: جيرو وهيرنانديز يقودان الفريق في أول مباراة بعد كأس العالم

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

أعلن ستيفانو بيولي تشكيل ميلان في مباراته الأولى عقب نهاية كأس العالم 2022,

ويلعب ميلان مع ساليرنيتانا على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل مشاركة ثيو هيرنانديز وأوليفييه جيرو بشكل أساسي عقب مشاركتهم مع فرنسا في كأس العالم ووصولهم للمباراة النهائية.

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ويلعب كيبريان تاتاروشانو في حراسة المرمى في ظل غياب مايك مانيان بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيبريات تاتاروشانو.

الدفاع: دافيد كالابريا - بييري كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي.

أمامهما: أليكسيس ساليماكيرز - براهيم دياز - رافاييل لياو.

الهجوم: أوليفييه جيرو.

المباراة هي الأولى في الدوري الإيطالي منذ فترة التوقف التي بدأت قبل كأس العالم 2022.

وكان ميلان حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي قبل التوقع على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

ميلان ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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