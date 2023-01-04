الخطيب يزور مشجع الاتحاد السكندري بعد أحداث مباراة السلة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على زيارة مشجع الاتحاد السكندري عقب أحداث مباراة كرة السلة.

ولا يزال هناك مشجعا وحيدا مصابا في المستشفى بعد أحداث انهيار المنصة التي شهدتها المبارة بين الأهلي والاتحاد.

التقى الخطيب بأسرة مشجع نادي الاتحاد وأكد دعم ومساندة النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل جماهيره للمشجع المصاب.

وشدد على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق الكامل مع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.