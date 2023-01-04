الداخلية يعلن عبر في الجول: تمت استعارة داهش من إيسترن كومباني

انتقل أحمد داهش إلى الداخلية قادما من إيسترن كومباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم داهش إلى الداخلية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وصرح عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية لـ FilGoal.com: "تمت إستعارة أحمد داهش ظهير أيسر نادي إيسترن كومباني لمدة ٦ شهور".

وأضاف "نسعى لإبرام أكثر من صفقة خلال انتقالات يناير".

أحمد داهش انتقل من النصر لـ إيسترن كومباني صيف 2021.

وشارك داهش مع إيسترن كومباني في 20 مباراة في الدوري المصري قبل الهبوط.

وينشط إيسترن كومباني في دوري الدرجة الثانية ضمن مجموعة القاهرة.