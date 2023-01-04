أسوان: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. ونسعى للتدعيم في يناير

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

ديلسون - أسوان - الزمالك

نفى نادي أسوان دخوله في مفاوضات مع أي فريق من أجل بيع أي من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف النادي في بيان رسمي عن نيته في تدعيم الفريق خلال شهر يناير الحالي.

وجاء بيان أسوان كالتالي:

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"نفى مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعي صالح الدخول في مفاوضات مع أي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية بخصوص انتقال لاعبينا المحترفين أو أي لاعب من القوام الأساسي لأحد الأندية بشكل رسمي أو غير رسمي".

وتابع "كما أوضح مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادي أنها تسعى لتلبية طلبات المدير الفني بتدعيمات الفريق بشهر يناير الجاريوكما صرح مجلس إدارة النادي انه لن يتم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي نهائيا وذلك حفاظا على مستوى الفريق في مشواره بالدوري العام هذا الموسم".

وكان رئيس النادي قد كشف لـ FilGoal.com عن تلقي النادي اتصالات من بيراميدز لطلب التعاقد مع ثلاثي الفريق المحترف الأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج والنيجيري رفائيل اياجوا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

النيجيري رافاييل إياجوا انضم لصفوف نادي أسوان قادما من لوبو ستارز.

صاحب الـ24 عاما وقع على عقود انضمامه لنادي أسوان حتى 2025.

تعاقد أسوان مع أحمد بلحاج في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

ويحمل بلحاج -24 عاما- الجنسيتين المغربية والإسبانية.

المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني انضم قادما م لوبيتو في صفقة انتقال حر.

كاموني على عقود انضمامه لصفوف أسوان لمدة موسمين.

أسوان الدوري المصري الشافعي صالح
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