إبراهيم حسن: إذا لم تساعدنا إدارة المصري.. رحلينا يكون أفضل

يواصل إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري طلب التعاون من إدارة الفريق من أجل التدعيمات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال إبراهيم عبر قناة "الشمس": "ليس لدينا عدد كاف من اللاعبين الذين نريدهم من أجل المنافسة بشكل جيد في الدوري".

وأضاف "نريد ما لا يقل عن 5 صفقات جديدة في مختلف المراكز لإصلاح ما حدث منذ عام".

وتابع "إذا لم نحصل على المساعدة المطلوبة، فرحيلنا سيكون أفضل. التدعيمات مهمة في ظل التدعيمات القوية للفرق المنافسة".

وعاد حسام حسن لتدريب المصري في ولاية خامسة.

ويتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة، كما يضم الجهاز الفني طارق سليمان، وطارق الصاوي، وشريف خليل.

ويحتل المصري المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

ويواجه المصري مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم 7 يناير على ملعب برج العرب.

وفاز المصري مؤخرا على الداخلية بهدف دون مقابل على استاد السويس الجديد في الجولة الحادية عشر الدوري المصري الممتاز.