خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع فخر الدين بن يوسف لتسوية القضية

توّصل الإسماعيلي إلى اتفاق مع فخر الدين بن يوسف بخصوص قضية المستحقات التي تسببت في إيقاف القيد للنادي.

وقال أنيس بن ميم محامي اللاعب لـ FilGoal.com: "تواصل الإسماعيلي مع فخر الدين بن يوسف من أجل التسوية بخصوص القضية".

وأضاف "واتفق فخر الدين مع الإسماعيلي التنازل عن القضية ضدهم بموجبه يحصل على المستحقات التي تبلغ 50 ألف جنيه بنظام الجدولة".

وتقدم فخر الدين بن يوسف بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مستحقاته المتأخرة التي لم يتحصل عليها عندما كان لاعبا في الإسماعيلي.

ونتيجة لذلك، تلقى اتحاد الكرة خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي المستحقات المفروضة عليه.

وانضم فخر الدين بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021 ليرحل بعدها إلى بيراميدز قبل شهرين من نهاية العقد بسبب تأخر المستحقات.

وخاض فخر الدين بن يوسف 36 مباراة بقميص الدراويش، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع آخرين.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ولم يحقق الدراويش سوى فوز وحيد أمام إنبي، وتولى أحمد حسام "ميدو" مسؤولية قيادة الفريق منذ مباراتين خلفا لـ خوان كارلوس جاريدو.

وقاد ميدو الإسماعيلي أمام الزمالك التي انتهت بالخسارة 3-1 والبنك الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي.