مواعيد مباريات الأربعاء 4 يناير 2023.. دوري مصري وعودة الكالتشيو وكأس إسبانيا وكوكا

يعود الدوري الإيطالي من جديد بعد فترة استراحة كأس العالم حين يواجه يوفنتوس نظيره كريمونيزي.

فيما تختتم مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري بمواجهة فاركو وطلائع الجيش.

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الدوري المصري

يحل طلائع الجيش ضيفا على فاركو على ملعب الإسكندرية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

الدوري الإيطالي

تعود منافسات المسابقة بقمة نارية، حيث يستضيف إنتر منافسه نابولي في العاشرة إلا ربع مساء عبر أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

ويلتقي يوفنتوس بنظيره كريمونيزي في السابعة والنصف عبر أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.

يواجه ميلان نظيره ساليزنيتانا في الواحدة والنصف ظهرا عبر أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله.

الدوري الإنجليزي

يلعب توتنام مع كريستال بالاس في العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1.

ويواجه ولفرهامبتون نظيره أستون فيلا في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

يواجه ألانيا سبور الذي ينشط فيه أحسن حسن كوكا منافسه قاسم باشا في الرابعة عصرا.

كأس إسبانيا

تستأنف باق مواجهات دور الـ32 من المسابقة، حين يواجه برشلونة نظيره إنتر سيتي في العاشرة مساء.

ويلتقي أتليتكو مدريد بمنافسه ريال أوفييدو في التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر Scc Extra 1.

ويواجه إشبيليه نظيره ليناريس ديبورتيفو في الثامنة مسار عبر Scc Extra 2.