كرة سلة - سيدات الأهلي وسبورتنج يواصلان انتصاراتهما في الدوري

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

واصل فريقا الأهلي وسبورتنج لسيدات كرة السلة انتصاراتهما في منافسات الدوري المصري.

وتغلب فريقا الأهلي وسبورتنج خارج ملعبهما على كل من الاتحاد السكندري والبنك الأهلي على الترتيب ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ونجح الجزيرة في تحقيق الفوز خارج ملعبه أيضا على سموحة بينما خسر الزمالك على ملعبه أمام الطيران.

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وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية كالآتي:

انتصار الأهلي على الاتحاد 88-74

انتصار سبورتنج على البنك الأهلي 89-74

انتصار الجزيرة على سموحة 67-62

انتصار الطيران على الزمالك 82-57

وتتقاسم فرق الأهلي وسبورتنج والجزيرة الصدارة بعد جولتين بالفوز في المباراتين.

وتقام منافسات الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.

وتضم منافسات الدوري ثمانية فرق يتم ترتيبهم في مجموعة ذهابا وإيابا.

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وعقب انتهاء مرحلة المجموعات يلعب الأول أمام الثامن بينما الثاني ضد السابع وهكذا في الدور ربع النهائي الإقصائي.

وكان سبورتنج قد حصد لقب الدوري الموسم الماضي بعد التغلب على الأهلي في النهائي.

وحصد سبورتنج هذا الموسم لقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

أما الأهلي فحقق لقبي دوري المرتبط وكأس السوبر هذا الموسم.

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