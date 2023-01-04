فرج عامر لـ في الجول: إعارة خالد عبد الفتاح إلى الأهلي مع أحقية الشراء مقابل ثنائي الأحمر

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 00:42

كتب : أحمد الخولي

خالد عبد الفتاح - سموحة - طلائع الجيش - الصور من حساب سموحة

أتم نادي سموحة الاتفاق مع الأهلي على انتقال خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأزرق إلى صفوف القلعة الحمراء.

خالد عبد الفتاح

النادي : الأهلي

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة
الأهلي

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com: "توصلنا إلى اتفاق مع الأهلي على استعارة المهاجم حسام حسن لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "بالإضافة إلى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".

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وأكمل "في مقابل إعارة خالد عبد الفتاح إلى النادي الأهلي لمدة 6 شهور مع وجود بند أحقية الشراء".

وأتم تصريحاته "بند أحقية الشراء الخاص بـ خالد عبد الفتاح قيمته 10 ملايين جنيه".

وشارك حسام حسن مع الأهلي في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف.

بينما لم يشارك زياد طارق مع الفريق منذ الموسم الماضي.

أما خالد عبد الفتاح لعب مع سموحة 8 مباريات في الدوري هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

الأهلي سموحة خالد عبد الفتاح فرج عامر حسام حسن زياد طارق
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