فرج عامر لـ في الجول: إعارة خالد عبد الفتاح إلى الأهلي مع أحقية الشراء مقابل ثنائي الأحمر
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 00:42
كتب : أحمد الخولي
أتم نادي سموحة الاتفاق مع الأهلي على انتقال خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأزرق إلى صفوف القلعة الحمراء.
خالد عبد الفتاح
النادي : الأهلي
حسام حسن
النادي : سموحة
وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com: "توصلنا إلى اتفاق مع الأهلي على استعارة المهاجم حسام حسن لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم الحالي".
وأضاف "بالإضافة إلى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".
وأكمل "في مقابل إعارة خالد عبد الفتاح إلى النادي الأهلي لمدة 6 شهور مع وجود بند أحقية الشراء".
وأتم تصريحاته "بند أحقية الشراء الخاص بـ خالد عبد الفتاح قيمته 10 ملايين جنيه".
وشارك حسام حسن مع الأهلي في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف.
بينما لم يشارك زياد طارق مع الفريق منذ الموسم الماضي.
أما خالد عبد الفتاح لعب مع سموحة 8 مباريات في الدوري هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.