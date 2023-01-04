فرج عامر لـ في الجول: إعارة خالد عبد الفتاح إلى الأهلي مع أحقية الشراء مقابل ثنائي الأحمر

أتم نادي سموحة الاتفاق مع الأهلي على انتقال خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأزرق إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com: "توصلنا إلى اتفاق مع الأهلي على استعارة المهاجم حسام حسن لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "بالإضافة إلى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".

وأكمل "في مقابل إعارة خالد عبد الفتاح إلى النادي الأهلي لمدة 6 شهور مع وجود بند أحقية الشراء".

وأتم تصريحاته "بند أحقية الشراء الخاص بـ خالد عبد الفتاح قيمته 10 ملايين جنيه".

وشارك حسام حسن مع الأهلي في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف.

بينما لم يشارك زياد طارق مع الفريق منذ الموسم الماضي.

أما خالد عبد الفتاح لعب مع سموحة 8 مباريات في الدوري هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.