أيمن الرمادي: الأمنيات وحدها لا تكفي.. والتمس العذر لـ فيريرا

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب أسوان

التمس أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان العذر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك عقب حديثهما بعد نهاية مباراة الفريقين.

وقال الرمادي عبر أون تايم سبورتس: "ذهبت لفيريرا عقب المباراة لأنه قيمة كبيرة وأنا من المعجبين بشخصيته وأدائه".

وأضاف "طالبني باللعب بقوة خلال جميع المباريات ولكنه لم يتجاوز وأنا ألتمس له العذر خاصة أنه مدرب كبير وله باع طويل في كرة القدم".

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وتابع "أشكر لاعبي أسوان على عزيمتهم واصرارهم رغم كثرة السفر وضغط المباريات".

وكشف "قدمنا مباريات جيدة ولكن لم نوفق خلال 25 دقيقة من مباراة فيوتشر وكذلك في بداية مباراة سموحة، فيما عدا ذلك ظهرنا بمستوى مميز".

وواصل "طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة الزمالك بمواصلة الضغط واللعب بشجاعة".

واختتم "علينا أن نلعب بواقعية وأن نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى بر الأمان والوصول إلى مركز جيد . نحن نحتاج مزيد من العمل الأمنيات وحدها لا تكفي".

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.

واستقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

وحقق أسوان انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الثاني تاريخيا على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان فوز أسوان الأول على الزمالك في سبتمبر 2020 وانتهى وقتها بفوز الأزرق بهدف دون مقابل.

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