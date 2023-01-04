تأهل ريال مدريد وإسبانيول وفياريال إلى ثمن نهائي كأس الملك

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد الفوز أمام كاسيرينو بهدف دون رد.

وأقيمت أمس الثلاثاء مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

وسجل هدف ريال مدريد رودريجو عند الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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وصعدت فرق إسبانيول وفياريال وفالنسيا وسبته وخيحون وليفانتي إلى دور ثمن نهائي المسابقة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي:

فاز ريال مدريد على كاسيرينو بنتيجة 1-0.

وفاز إسبانيول على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

وفاز فالنسيا على لانوسيا ينتيجة 3-0.

وفاز سبته على إلتشي بنتيجة 1-0.

وفاز خيخون على رايو فاليكانو بنتيجة 2-0.

وفاز ليفاتي على خيتافي بنتيجة 3-2.

ويقام اليوم الأربعاء باق مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك حين يلعب برشلونة مع إنترسيتي.

كأس الملك ريال مدريد خيخون سبته
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