رئيس أسوان لـ في الجول: بيراميدز طلب الثلاثي الأجنبي.. وشرط لإتمام الصفقة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 23:50

كتب : بسام أبوبكر

أحمد بلحاج - ديلسون كاموني - أسوان

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع 3 لاعبين من نادي أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحقق أسوان فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالات من نادي بيراميدز بشأن التعاقد مع الثلاثي، الأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج والنيجيري رفائيل اياجوا خلال فترة الانتقالات الشتوية".

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وأوضح "لا نمانع رحيل الثلاثي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشرط الحصول على عرض مالي مناسب يستفيد منه نادي أسوان".

وتابع "ننتظر عرضا رسميا من نادي بيراميدز لضم الثلاثي الأجنبي ولدينا القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد مغمورين يمكنهم تكرار التجربة الناجحة مع نادي أسوان".

النيجيري رافاييل إياجوا انضم لصفوف نادي أسوان قادما من لوبو ستارز.

صاحب الـ24 عاما وقع على عقود انضمامه لنادي أسوان حتى 2025.

تعاقد أسوان مع أحمد بلحاج في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

ويحمل بلحاج -24 عاما- الجنسيتين المغربية والإسبانية.

المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني انضم قادما م لوبيتو في صفقة انتقال حر.

كاموني على عقود انضمامه لصفوف أسوان لمدة موسمين.

أسوان ديلسون كاموني بيراميدز أحمد بلحاج
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