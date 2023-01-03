رودي جارسيا: رونالدو صفقة تاريخية.. ومن السهل التعامل معه

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو في النصر االسعودي

شدد رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر على أهمية صفقة تعاقد ناديه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وقال جارسيا في مؤتمر تقديم رونالدو: " متفاجئ من هذا الحضور الكبير. رونالدو أسطورة ومن المدهش حقا أن يأتي ليلعب هنا. مشروعي لكريستيانو أن أجعله سعيدا وأريده أن يستمتع ويفوز مع النصر".

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وأضاف " صفقة تاريخية رائعة أن ينضم إلينا كريستيانو رونالدو وأن يصبح لاعب ضمن مجموعتنا، ونحن هنا لتحقيق الفوز وإسعاد جمهور النصر".

ووصل رونالدو مساء أمس -الإثنين- في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة وتم تقديمه في ملعب مرسول بارك.

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وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كريسيتانو رونالدو رودي جارسيا
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