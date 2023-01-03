كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك ضمن منافسات دوري الرجال

فاز فريقا الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لبطولة دوري الرجال.

وتغلب الأهلي على فريق إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل ليحافظ على سجله بدون خسارة.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على بتروجت بنفس النتيجة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان الأهلي قد حسم مباراة القمة يوم السبت الماضي على حساب الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت على صالة إيسترن كومباني في الثانية عصرا.

أما الزمالك فيواجه الترسانة على نفس الصالة في تمام الرابعة مساء نفس اليوم.

وتختتم منافسات مرحلة الدور الثاني يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري بمواجهة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك على صالة الأهلي.

ويتأهل أول أربعة فرق من الأندية الستة بالمجموعة إلى الدور قبل النهائي من منافسات الدوري المصري.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس على صالة استاد القاهرة.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.