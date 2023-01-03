مخلوف لـ في الجول: الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة العربية لـ الطائرة

كشف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موافقة كل من فريقي الأهلي والزمالك على المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للرجال للأندية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس بمجمع صالات استاد القاهرة.

وكشف عمرو مخلوف في تصريحات لـ FilGoal.com: "وافق فريقا الأهلي والزمالك على المشاركة في البطولة العربية للأندية".

وأضاف "البطولة العربية تقام في استاد القاهرة خلال الفترة من 18 فبرير وحتى 1 مارس".

وأوضح مخلوف "ننتظر حسم بقية الفرق المشاركة حتى يوم 15 من شهر يناير الجاري".

واختتم عمرو مخلوف تصريحاته "سيتم تقسيم الفرق لمجموعات حسب عدد المشاركين وسيتم الإعلان عن نظام البطولة".

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.