ميدو: رحيل الشامي والوحش؟ ما باليد حيلة.. كانت رغبة متبادلة بين الطرفين

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لـ الإسماعيلي على رحيل الثنائي محمد الشامي وعمر الوحش من الدراويش.

وأوضح ميدو أن رحيل ثنائي الدراويش رغبة متبادلة بين إدراة الإسماعيلي واللاعبين.

وقال ميدو عبر تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "رحيل الشامي والوحش؟ ما باليد حيلة. الرغبة كانت متبادلة بين الطرفين، الإدارة تلقت عرضا مناسبا من أجل اللاعبين وكان أفضل من مغادرتهم بشكل مجاني الصيف المقبل".

وينتهي عقد الثنائي مع الإسماعيلي صيف 2023.

وأضاف "الثنائي أراد المغادرة بسبب الظروف المالية وتلقى عرضا ماليا كبيرا من المصري".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الثنائي اتفق على التوقيع على عقد مدته 3 سنوات مقابل 7 مليون جنيه، وافقت عليهم إدارة الدراويش.

ولا يتبقى سوى توقيع يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على قرار استغناء عن اللاعبين.

وتابع "الإسماعيلي لا يقف على أحد، نحن ننظر للإيجابيات ولدينا لاعبين مميزين، ولن يرحل لاعب أخر عن الفريق في سوق الانتقالات الجاري".

وواصل "لا أندم على تولي مسؤولية تدريب الإسماعيلي أمام الزمالك، لأنني تعلمت من الأخطاء ولم أكررها اليوم أمام البنك الأهلي".

وأردف "ظهرنا بشكل منظم خاصة على المستوى الدفاعي، واستطعنا تحجيم مهاجمين البنك الأهلي ولم يظهر تهديد حقيقي من جانبهم".

وأتم "حصلنا على نقطة مهمة للغاية، ونعمل بأقصى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة".

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع البنك الأهلي في الجولة الحادية من الدوري المصري.

وارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري.

ولم يحقق الإسماعيلي غير فوز وحيد في الدوري الموسم الحالي، كان أمام إنبي بنتيجة 2-1.