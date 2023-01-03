حرمه القائم من التسجيل.. مهند لاشين رجل مباراة فيوتشر وسموحة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

مهند لاشين يحتفل بهدف فوز فيوتشر على أسوان

حصد مهند لاشين جائزة رجل مباراة فيوتشر وسموحة في الدوري المصري.

وتعادل سموحة ضد فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام ضمن الجولة 11 من الدوري.

ومنع القائم مهند لاشين من تسجيل هدف محقق بعد تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس الهاني سليمان.

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فيوتشر رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق أقل نقطة عن الزمالك الثاني و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما وصل رصيد سموحة إلى 10 نقاط في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري.

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ماذا قدم مهند لاشين ضد سموحة؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 1

لمس الكرة: 132

دقة التمريرات: %76.

فيوتشر سموحة مهند لاشين
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