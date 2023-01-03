حرمه القائم من التسجيل.. مهند لاشين رجل مباراة فيوتشر وسموحة

حصد مهند لاشين جائزة رجل مباراة فيوتشر وسموحة في الدوري المصري.

وتعادل سموحة ضد فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام ضمن الجولة 11 من الدوري.