سموحة يفرض التعادل على فيوتشر ويحرمه من وصافة الدوري

حرم سموحه منافسه فيوتشر من الارتقاء إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتعادل سموحة ضد فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام ضمن الجولة 11 من الدوري.

وسجل حسين فيصل هدف سموحة فيما أحرز مروان محسن هدف التعادل لنادي فيوتشر.

فيوتشر حقق التعادل الخامس خلال الموسم الحالي ولكنه حافظ على سجله خالي من الهزائم إضافة إلى 6 انتصارات.

فيما أصبح سموحة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 7 مباريات بعدما فاز في مباراة وحيدة وخسر 3.

فيوتشر رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق أقل نقطة عن الزمالك الثاني و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما وصل رصيد سموحة إلى 10 نقاط في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري.

أحداث المباراة

بدأ سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى فيوتشر بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح حسين فيصل في استغلال خطأ فادح من لاعبي فيوتشر في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء ونجح في استخلاص الكرة ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة السابعة.

وسدد بنيامين بواتينج لاعب سموحة بقوة من خارج حدود منطقة الجزاء لكنه كرته مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى فيوتشر.

واستغل مروان محسن عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء واستقبلها برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 18.

ومنع القائم هدف محقق لفيوتشر بعد تسديدة مباغتة عن طريق مهند لاشين من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس الهاني سليمان.

وأهدر عبد الكبير الوادي هدف محقق لفيوتشر بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء لكنه استقبل الكرة بتسديدة سيئة للغاية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ركلة حرة ثابتة قريبة من منظقة جزاء سموحة سددها الحاج باري أعلى من العارضة.