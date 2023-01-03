الأكثر استعادة للكرة.. عماد حمدي رجل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:47
كتب : FilGoal
حصد عماد حمدي جائزة رجل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري.
عماد حمدي
النادي : الإسماعيلي
وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.
وأهدى حمدي 6 تمريرات متقنة في الثلث الأخير من الملعب خلال المباراة التي شارك فيها أساسيا كاملة.
عماد حمدي 👤🟧🟦💥
رجل مباراة الاسماعيلي و البنك الأهلي #Presentationsports | #EPL pic.twitter.com/gaq7ZVDvAC— presentation sports (@Presentation) January 3, 2023
وجاءت أرقام عماد حمدي في المباراة كالآتي:
عدد الدقائق: 90
دقة التمرير: 65%
عدد التمريرات الصحيحة: 31 من 48
نسبة التدخلات: 75%
عدد التدخلات الصحيحة: 3 من 4
عدد مرات استعادة الكرة: 10
عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 6
عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 9 من 13
عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 4 من 6
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