الأكثر استعادة للكرة.. عماد حمدي رجل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

حصد عماد حمدي جائزة رجل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري.

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وأهدى حمدي 6 تمريرات متقنة في الثلث الأخير من الملعب خلال المباراة التي شارك فيها أساسيا كاملة.

وجاءت أرقام عماد حمدي في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

دقة التمرير: 65%

عدد التمريرات الصحيحة: 31 من 48

نسبة التدخلات: 75%

عدد التدخلات الصحيحة: 3 من 4

عدد مرات استعادة الكرة: 10

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 6

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 9 من 13

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 4 من 6