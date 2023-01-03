رغم العودة.. تعرف على سبب غياب دي ماريا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة كريمونيزي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - فرنسا

غاب أنخيل دي ماريا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة كريمونيزي في الدوري الإيطالي.

ويلتقي يوفنتوس بمنافسه كريمونيزي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وظهر دي ماريا أمس الاثنين في تدريبات يوفنتوس بعد العودة منذ تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.

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وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو بشبكة "سكاي سبورت"، فإن سبب غياب دي ماريا الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن خلال تدريبات.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - كارلو بنسوليو - ماتيا بيرين.

الدفاع: جليسون بريمر- دانيلو - أليكس ساندرو - فيديريكو جاتي - دانيلي روجاني - توماسو باربيري.

الوسط: مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني - فيليب كوستيتش - فابيو ميريتي - أدريان رابيو - ليناردو باريديس - نيكولو فاجيولي - أندير بارينيشيا.

الهجوم: فيديريكو كييزا - أركاديوش ميليك - مويس كين - ماتياس سولي - صامويل إيلينج جونيور.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 31 نقطة فيما يأتي كريمونيزي في المركز 18 برصيد 7 نقاط.

الدوري الإيطالي يوفنتوس كريمونيزي
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