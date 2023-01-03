الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام البنك الأهلي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - البنك الأهلي

يواصل الإسماعيلي نزيف النقاط بعد التعادل أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وتعادل الفريقان سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

ولم يحقق الإسماعيلي غير فوز وحيد في الدوري الموسم الحالي، كان أمام إنبي بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري.

فيما أصبح البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب الدوري المصري.

التشكيل

قاد الثلاثي ياو أنور وفراس شواط وعبد الرحمن مجدي هجوم الإسماعيلي، فيما تواجد صالح جمعة على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

بدأ أصحاب الأرض بسيطرة كبيرة على المباراة عن طريق رأسية محمد حسن بعد عرضية من عصام صبحب من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

جاء رد البنك الأهلي سريعا عند الدقيقة 6 عن طريق محمد فتحي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد إسلام جابر عند الدقيقة 13 من خارج منطقة الجزاء لكن تمر كرته بعيد عن المرمى.

وهدد عبد الرحمن مجدي مرمى البنك لكنها تطول للغاية فأبعدها الحارس محمد أبو جبل عن مناطق الخطورة.

وألغى هدفا بداعي التسلل من جانب الإسماعيلي بداعي التسلل على ياو أنور.

واضطر البنك الأهلي لإجراء تبديل عند الدقيقة 41 بخروج إسلام جابر بعد سقوطه في كرة مشتركة مع محمد الدسوقي.

واستمرت محاولات الإسماعيلي في الشوط الثاني عند الدقيقو 48 من جانب ياو أنور من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وجاءت أخطر فرص اللقاء لـ البنك الأهلي عند الدقيقة 55 عن طريق أحمد ياسر من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد كوكو بشكل خاطيء فوصلت إلى رزاق سيسيه ثم أبعدها دفاع الإسماعيلي من أمامه إلى ركنية من جهة اليمين.

وعاد الإسماعيلي عند الدقيقو 69 عن طريق تسديدة من أحمد مدبولي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

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