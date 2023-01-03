انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

فيوتشر

ييحل سموحة ضيفا على فيوتشر ضمن الجولة الـ11 ن منافسات الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وسموحة.

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نهاية المباراة

88 سيطة متبادلة بين لاعبي الفريقين على مجريات اللعب

ق69 عرضية خطيرة من مصطفى البدري تصل إلى عبد الكبير الوادي الذي أهدرها بغرابة شديدة

ق68 انطلاقة خطيرة من الحاج باري مهاجم فيوتشر يبعدها دفاع سموحة

ق49 تسديدة خطيرة من محمد سعيد مكرونة ينقذها محمود حمدي حارس فيوتشر

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من مهند لاشين ترتطم في القائم

ق33 تغيير اضطراري بخروج محمد حليمو ونزول أحمد جمال

ق27 مروان محسن يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية خطيرة

ق18 مروان محسن يسجل هدف التعادل بضربة رأسية متقنة من جوناثان نجويم

ق7 حسين فيصل يستغل خطأ مشترك بين محمود حمدي حارس فيوتشر ومحمود مرعي ويسجل الهدف الأول

ق5 حذر متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

فيوتشر سموحة الدوري المصري
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