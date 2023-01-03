"الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

مارسيلو جروهي

أتم نادي اتحاد جدة إجراءات تجديد عقد البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد جروهي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري قبل تجديده.

وأعلن الاتحاد تجديد عقد جروهي لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم جديد.

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وقال اتحاد جدة في تويتر: "الأفضل.. حامي العرين يجدد عقده مع النادي".

صاحب الـ35 عاما انضم لصفوف اتحاد جدة في يناير 2019 قادما من جريميو البرازيلي.

وشارك جروهي مع الاتحاد في 90 مباراة واستقبلت شباكه 81 هدفا وحافظ عليها خلال 30 مباراة.

وكان اتحاد جدة قد أعلن منذ أيام تجديد عقد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي حتى 2026.

ويتزامل حجازي في اتحاد جدة مع طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر، ونور الدين البحار لاعب منتخب مصر للشباب.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أقل عن النصر المتصدر.

اتحاد جدة مارسيلو جروهي
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